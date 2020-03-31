Тест велогонщика Закарина на коронавирус показал отрицательный результат

Анализы российского велогонщика Ильнура Закарина на коронавирусную инфекцию показали отрицательный результат. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил сам спортсмен.

Тест на коронавирус Закарин сдал после 10 дней по прилету из Кипра в Набережные Челны.

«Было у меня тестирование, сказали, что, если результаты положительные, мне позвонят в понедельник. А если нет — значит все, я здоров. Мне не позвонили, так что я здоров», — сказал Закарин.

Ранее спортсмен рассказал, что прилетел в Челны уже 10 дней назад и за это время несколько раз выходил из дома в магазин. По словам Закарина, в аэропорту по прилету с Кипра его никто не проверял, никаких анкет заполнять не просили. В итоге велогонщик сам лично узнавал информацию о карантине и упрашивал взять анализы на коронавирус.

Недавно Закарин допустил, что может сменить гражданство, если его не допустят к летним Олимпийским играм в Токио. Подробнее — в материале «Реального времени».