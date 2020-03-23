Ильнур Закарин: «10 дней назад прилетел из Кипра в Челны, а поместили на карантин только сегодня»

Татарстанский велогонщик Ильнур Закарин рассказал о ситуации с карантином в Набережных Челнах после своего прилета с Кипра.



«Мне сегодня звонили из больницы, я недавно прилетел с Кипра в Набережные Челны, сейчас приедут делать анализы и тест на коронавирус», — сообщил Закарин.

При этом сам спортсмен утверждает, что прилетел в Челны уже 10 дней назад и за это время несколько раз выходил из дома в магазин. По словам Закарина, в аэропорту по прилету с Кипра его никто не проверял, никаких анкет заполнять не просили. В итоге, велогонщик сам лично узнавал информацию о карантине и упрашивал взять анализы на коронавирус.

«Нет, мы свободно прилетели, никаких анкет, ничего не спросили. Я 10 дней жил нормальной жизнью и только спустя время мне позвонили и оповестили о самоизоляции на 2 недели. По-моему, поздновато они взялись, потому что я уже ходил по улице не раз. И пришлось самому узнавать, как анализы сдать, просить приехать. Видимо, у нас только начинается работа по профилактике», — сказал Закарин.

Ранее Закарин сообщил, что может сменить гражданство, если его не допустят к Олимпиаде-2020 в Токио. Подробнее — в материале «Реального времени».