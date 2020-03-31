Новости общества

23:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане прокуратура обязала соцзащиту принять документы 85-летней вдовы ветерана

10:33, 31.03.2020 2
В Татарстане прокуратура обязала соцзащиту принять документы 85-летней вдовы ветерана
Фото: kzn.ru

В Челнах прокуратура обязала соцзащиту принять документы 85-летней вдовы участника Великой Отечественной войны на заявление о выдаче ей удостоверения вдовы участника войны.

Как передает ведомство, женщина подала документы в соцзащиту на выдачу удостоверения, однако там ей отказали под предлогом наличия недостоверных сведений в предоставленных документах, сославшись на Регламент предоставления государственной услуги. При этом в регламенте не предусмотрен отказ в предоставлении госуслуги при наличии неверных сведений.

Ведомство провело проверку и вынесло представление о нарушении законодательства. Акт реагирования находится на рассмотрении.

Ранее Вахитовский суд Казани удовлетворил иск 93-летней жительницы Казани Бибинур Лутфуллиной, признав ее вдовой ветерана Великой Отечественной войны.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 31 мар
    Мать является членом семьи ветерана войны. Дед скончался когда мать была несовершенолетней. Соцзащита отказывает в признании её членом ветерана войны под различными предлогами.
    Ответить
    Анонимно 11:59
    Могу переслать документы в редакцию, если окажете содействие.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров