В Татарстане прокуратура обязала соцзащиту принять документы 85-летней вдовы ветерана

В Челнах прокуратура обязала соцзащиту принять документы 85-летней вдовы участника Великой Отечественной войны на заявление о выдаче ей удостоверения вдовы участника войны.

Как передает ведомство, женщина подала документы в соцзащиту на выдачу удостоверения, однако там ей отказали под предлогом наличия недостоверных сведений в предоставленных документах, сославшись на Регламент предоставления государственной услуги. При этом в регламенте не предусмотрен отказ в предоставлении госуслуги при наличии неверных сведений.

Ведомство провело проверку и вынесло представление о нарушении законодательства. Акт реагирования находится на рассмотрении.



Ранее Вахитовский суд Казани удовлетворил иск 93-летней жительницы Казани Бибинур Лутфуллиной, признав ее вдовой ветерана Великой Отечественной войны.

