Суд подтвердил права 93-летней жительницы Казани на новую квартиру

Вахитовский суд Казани удовлетворил иск 93-летней жительницы Казани Бибинур Лутфуллиной, признав ее вдовой ветерана Великой Отечественной войны.

По его словам, суд заслушал позицию представителей Татвоенкомата, Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, исполкома Казани, постановив выдать Бибинур Лутфуллиной удостоверение вдовы умершего участника Великой Отечественной войны, а также поставить на учет как нуждающуюся в улучшении жилищных условий.

«Ждем вступления решения суда в законную силу. Очень надеемся, что власти Казани выделят труженице тыла полагающуюся ей по закону квартиру, куда они переедут с дочкой, инвалидом детства Альфинур Лутфулиной, и будут жить в нормальных человеческих условиях, которых не видели несколько десятилетий», — заявил «Реальному времени» Сарсембаев.

Напомним, Лутфуллины проживают в центре Казани в деревянном доме без удобств, который был построен за 20 лет до рождения хозяйки. Переселить ее власти Казани не смогли, так как она не являлась ветераном войны. Однако, как выяснилось, участником войны являлся ее муж Рашит Лутфуллин, который переехал в Узбекистан и скончался в 1998 году. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил разобраться с ситуацией.

Ранее полицейские помогли Бибинур Лутфуллиной найти ее мужа — ветерана Великой Отечественной войны.

