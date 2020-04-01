В Татарстане не выявлено новых заболевших коронавирусом
За последние сутки в Татарстане не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.
Всего медики выявили 19 случаев заражения коронавирусом на территории Татарстана. Двое пациентов уже полностью выздоровели.
Всего в России выявлены 2 777 случаев инфицирования. 24 человека умерли в результате заболевания.
Вчера в РТ выявили пять случаев заражения коронавирусной инфекцией.Общество Татарстан
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