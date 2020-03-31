В Татарстане зарегистрировано 5 новых случаев заражения коронавирусом
Еще пять случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Татарстане за последние сутки. Об этом говорят данные федерального оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.
Общее число инфицированных по России выросло до 2 337 человек. В 17 случаях заболевание привело к летальному исходу.
Количество новых заболевших:
Москва — 387
Санкт-Петербург — 48
Республика Дагестан — 9
Свердловская область — 9
Мурманская область — 6
Республика Бурятия — 6
Республика Татарстан — 5
Пензенская область — 5
Ленинградская область — 3
Ростовская область — 3
Воронежская область — 2
Астраханская область — 2
Республика Башкортостан — 2
Тюменская область — 2
Приморский край — 2
Костромская область — 1
Республика Калмыкия — 1
Нижегородская область — 1
Самарская область — 1
Алтайский край — 1
Иркутская область — 1
Хабаровский край — 1
Магаданская область — 1
Республика Крым — 1
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым