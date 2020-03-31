В Татарстане зарегистрировано 5 новых случаев заражения коронавирусом

Еще пять случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Татарстане за последние сутки. Об этом говорят данные федерального оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.



Общее число инфицированных по России выросло до 2 337 человек. В 17 случаях заболевание привело к летальному исходу.

Количество новых заболевших:

Москва — 387

Санкт-Петербург — 48

Республика Дагестан — 9

Свердловская область — 9

Мурманская область — 6

Республика Бурятия — 6

Республика Татарстан — 5

Пензенская область — 5

Ленинградская область — 3

Ростовская область — 3

Воронежская область — 2

Астраханская область — 2

Республика Башкортостан — 2

Тюменская область — 2

Приморский край — 2

Костромская область — 1

Республика Калмыкия — 1

Нижегородская область — 1

Самарская область — 1

Алтайский край — 1

Иркутская область — 1

Хабаровский край — 1

Магаданская область — 1

Республика Крым — 1