Индекс несознательности: Казань самоизолировалась на 3 балла

Фото: Максим Платонов

По самоизоляции Казань в числе несознательных



«Яндекс» с понедельника показывает на своей главной странице новый виджет — «Индекс самоизоляции». Предполагается что он приблизительно показывает, как много людей на улице — а значит, насколько эффективно проходит самоизоляция.

Исходя из данных сервиса, в Казани за несколько дней стало значительно меньше людей на улицах. 28 марта индекс самоизоляции был 2,8 балла, утром 30 марта он достиг 2,9 балла, а сегодня утром поднимался до 3,8. Правда, к полудню опустился до 3,3 балла.



Судя по карте «Яндекса», Казань остается одним из самых несознательных городов республики. По данным на 12.00, в Нижнекамске уровень самоизоляции жителей остается на уровне 3,6, а в Набережных Челнах индекс достиг 3,8 балла.

Опасливая Уфа, дисциплинированный Нижний Новгород и беспечный Минск

«Коллегами» Казани по несознательности можно считать Ижевск, Чебоксары, Самару и Пензу. В них индекс самоизоляции составляет те же 3,5 балла, а значит, на улицах остается больше жителей, чем в других городах. Другое дело, что режима строгой самоизоляции в этих городах пока не ввели — то есть, если верить индексу, казанцы разгуливают по улицам так же беспечно, как и «неокарантиненные» соседи.

Соседняя Уфа может похвастаться чуть более сознательными гражданами — 3,6 балла. И это притом что полноценный карантин в Башкирии вводится только сегодня вечером. Второй город республики — Стерлитамак — максимально приблизился к «зеленому» уровню, там зафиксирован индекс в 3,9 балла.

Йошкар-Ола и Нижний Новгород могут похвастаться индексом в 3,8 балла.

В Москве зафиксированы 3,4 балла. Максимально низких показателей достиг Минск, где «Яндекс» фиксирует индекс 2,4 балла.

В Москве зафиксированы 3,4 балла. Фото mskagency.ru

Как рассчитывается индекс

Паниковать, увидев низкий индекс, не стоит. Эти подсчеты условны и нужны скорее для составления более общей картины. Предполагается, что количество людей на улицах города оценивается по пятибалльной шкале. Чем выше балл, тем меньше людей на улицах, а значит, тем сложнее распространяться вирусу. Чтобы рассчитать индекс, сравнивают уровень городской активности сегодня и до эпидемии. Если активность такая же, как и в обычный будний день, то индекс равен нулю. Если все сидят по домам, то индекс равен 5.

В свою очередь, уровень городской активности оценивают по обезличенным данным о том, как используются другие сервисы «Яндекса». Компания пишет о том, что статистика приложений показывает: люди стали больше сидеть дома. Навигатор строит меньше маршрутов, больше времени стали проводить в развлекательных сервисах (в «Яндекс.Эфире», в «Дзене» и на «КиноПоиске»). «Яндекс.Метро» практически не пользуется популярностью. При этом компания не упоминает, используются ли напрямую данные геолокации пользователей.

«Самоизоляция — одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, мы придумали считать балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах. Для этого мы сравниваем уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии», — говорится в сообщении поисковика.



Евгений Калашников