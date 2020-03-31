В Госдуме одобрили идею сокращения зарплат футболистов из-за коронавируса

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев одобрил возможность сокращения зарплат футболистов РПЛ из-за коронавируса.

По его словам, такое решение выглядит очень разумно, но, скорее всего, реализовать его будет сложно. При этом Свищев уверен, что избежать этой ситуации клубам РПЛ не удастся.

«Это хорошая идея. Другой вопрос, насколько это реализуемо. У многих контракты составлены таким образом, что это невозможно сделать. Надо понимать, что клубы перестали получать доход от рекламных контрактов, продаж билетов и прав за телетрансляции.

Если клубы решатся на сокращение зарплаты, то с каждым футболистом это будут обсуждать индивидуально. Кто-то согласится, кто-то упрется, а кто-то будет решать это с адвокатом. Но диалог в ближайшее время должен состояться», — считает Свищев.

Он также подчеркнул, что после вирусного кризиса Россию может ожидать глобальный кризис, который наверняка не обойдет стороной и спортивные клубы.

Напомним, ранее РФС приостановил проведение чемпионатов России по футболу до 10 апреля. Однако срок может быть продлен на неопределенное время. Некоторые клубы уже отправили своих футболистов в отпуск до 1 мая.

После приостановки сезона клубы РПЛ запустили виртуальный турнир «Самая быстрая лига» в футбольном симуляторе PES 2020. За каждую команду за джойстиком выступает один из футболистов клуба, который доиграет сезон там, где он прервался в реальности, с 23-го тура.

