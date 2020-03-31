Распространение фейков в соцсетях грозит наказанием до 700 тысяч

Фото: «Реальное время»

За фейки об эпидемиях может грозить штраф до 700 тысяч рублей. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку в уголовное законодательство о распространении ложной информации в период эпидемии.

В Уголовный кодекс вводится поправка, устанавливающая ответственность за распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств».

Распространение фейков будет наказываться штрафом в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей или общим доходом осужденного от года до 18 месяцев. Также предусмотрено наказание в виде обязательных работ на срок до до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы до 3 лет. Если фейки привели к тяжким последствиям, распространители могут получить до 5 лет заключения, передает ТАСС.

Под формулировкой «представляющими угрозу жизни и безопасности граждан» признаются чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения.

Госдума рассмотрит законопроект уже сегодня.

Ранее в Нижнекамске женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей за распространение фейков. Вчера стало известно, что за то же самое был оштрафован житель Бугульмы.