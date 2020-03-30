За фейк о пандемии бугульминца наказали штрафом в 30 тысяч рублей

Фото: «Реальное время»

Сегодня МВД Татарстана сообщило о новом штрафнике, осужденном за распространение ложных сведений о восьми зараженных коронавирусом в Бугульме. Горсуд признал 20-летнего бугульминца виновником административного правонарушения и наказал штрафом в 30 тысяч рублей.



Факт распространения дезинформации в интернете полицейские выявили в четверг, 26 марта. Личность автора установили в кратчайший срок, и уже в пятницу обвиняемый в распространении фейка предстал перед судом.

В его действиях выявлен состав правонарушения по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ «Распространение в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, если эти действия лица, распространяющего информацию, не содержат уголовно наказуемого деяния».

Ранее за те же действия была оштрафована жительница Нижнекамска.