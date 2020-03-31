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Московский оперштаб назвал ошибочными сроки режима изоляции

00:23, 31.03.2020
Московский оперштаб назвал ошибочными сроки режима изоляции
Фото: pixabay.com

Московский оперштаб сообщил, что данные о том, что режим самоизоляции в российской столице будет длиться до 14 апреля, неверны.

«Решения о дальнейших сроках режима самоизоляции будут приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу», — говорится в telegram-канале штаба.

Там отметили, что сроки режима самоизоляции определяются указом президента. Эта неделя, с 30 марта по 5 апреля, объявлена в России нерабочей.

Ранее оперштаб по противодействию коронавирусной инфекции в Москве сообщил, что режим самоизоляции продлится до 14 апреля.

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