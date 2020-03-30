Режим самоизоляции для москвичей продлили до 14 апреля

В Москве режим самоизоляции будет действовать до 14 апреля, сообщил оперштаб города по противодействию коронавирусной инфекции.

Напомним, вчера мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 30 марта домашний режим самоизоляции должны соблюдать все горожане, независимо от возраста. Так, из дома выходить разрешается только в случае необходимости — до ближайшей аптеки и магазина или для получения экстренной медицинской помощи. Позже власти внедрят спецпропуска и введут наказание для нарушителей.

Сегодня, 30 марта, власти российских регионов объявили о переходе на режим самоизоляции. Данная мера введена и в Татарстане.