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Режим самоизоляции для москвичей продлили до 14 апреля

18:14, 30.03.2020
Режим самоизоляции для москвичей продлили до 14 апреля
Фото: wikipedia.org

В Москве режим самоизоляции будет действовать до 14 апреля, сообщил оперштаб города по противодействию коронавирусной инфекции.

Напомним, вчера мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 30 марта домашний режим самоизоляции должны соблюдать все горожане, независимо от возраста. Так, из дома выходить разрешается только в случае необходимости — до ближайшей аптеки и магазина или для получения экстренной медицинской помощи. Позже власти внедрят спецпропуска и введут наказание для нарушителей.

Сегодня, 30 марта, власти российских регионов объявили о переходе на режим самоизоляции. Данная мера введена и в Татарстане.

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