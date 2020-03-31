Новости общества

23:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Жители Татарстана сберегли 50 МВт электроэнергии во время акции Час Земли

03:30, 31.03.2020
Жители Татарстана сберегли 50 МВт электроэнергии во время акции Час Земли
Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Татарстанцы сберегли 50 мегаватт электроэнергии во время акции Час Земли, которая прошла в минувшую субботу.

Напомним, в Казани с 20:30 до 21:30 была отключена подсветка зданий Исполкома, ратуши и районных администраций города.

Как отмечает пресс-служба Минэкологии РТ, эксплуатация высокотехнологичных современных приборов вместе с изменением наших привычек позволяет сберечь до 40% электрической энергии.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров