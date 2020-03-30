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Госдума планирует 31 марта принять закон о семи годах колонии за нарушение карантина

17:39, 30.03.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 4
Госдума планирует 31 марта принять закон о семи годах колонии за нарушение карантина
Фото: kremlin.ru

Госдума на завтрашнем заседании, 31 марта, планирует принять в первом чтении, а следом и в целом закон об уголовном наказании за нарушение карантина.

«Завтра законопроекты будут рассмотрены в первом чтении, и мы планируем, учитывая, что все политические фракции высказали свои позиции в поддержку, инициативы пройдут и второе-третье чтения», — рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он уточнил, что депутаты соберутся раньше, в 10 часов утра, чтобы иметь запас времени для обсуждения законопроекта, пишет «Интерфакс».

Напомним, что законопроект, предполагающий штрафы или уголовную ответственность за нарушение карантина, был внесен в Госдуму 25 марта.

Ранее сообщалось, что в Татарстане сегодня установили режим полной самоизоляции. Нарушителей режима будут выявлять сотрудники Роспотребнадзора совместно с полицейскими.

ОбществоВласть
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 30 мар
    Конечно, зная что это их лично не коснется, можно проголосовать и за более жесткие наказания....
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  • Анонимно 30 мар
    Карма им втащит по полной
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  • Анонимно 30 мар
    "Голодные игры". Часть первая.
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  • Анонимно 30 мар
    Я конечно не против власти и всегда поддерживал наше правительство. Но что то мне подсказывает это добром не кончится.
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