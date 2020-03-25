Володин и Крашенинников внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, который ужесточает меры за нарушение карантина по коронавирусу, увеличив максимальный срок до 7 лет. Документ подготовлен спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и Павлом Крашенинниковым.

Законопроект предполагает внести необходимые поправки в статью 236 УК РФ и статью 151 УПК РФ, передает пресс-служба комитета ГД по госстроительству.

Накануне сообщалось, что Володин и Крашенинников предложили ужесточить уголовное наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Если бежавший из карантина вызовет массовое заболевание, его ждет штраф от 0,5 до 1 млн рублей. При гибели одного человека штраф вырастет до 1-2 млн рублей. За смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до семи лет.