СМИ: второй опытный модернизированный Ту-22М3М совершил первый полет в Казани

Второй опытный глубокомодернизированный ракетоносец Ту-22М3М совершил первый полет на аэродроме Казанского авиазавода, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

В пресс-службе ПАО «Туполев» отметили, что целью полета была оценка взлетно-посадочных характеристик самолета и проверка работы информационно-управляющей системы управления второго образца. К испытательным полетам на Ту-22М3М предприятие приступит в ближайшее время.

Напомним, самолет Ту-22М3М является глубокой модернизацией бомбардировщика Ту-22М3. Известно, что новый российский модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М оборудовали штангой топливозаправки. Ранее в Сети появилось видео испытаний с участием первого образца Ту-22М3М.