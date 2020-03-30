Казанская блогерша, вернувшаяся из Европы, не ушла на карантин и отправилась на ТЦ за косметикой

Бьюти-блогерша из Казани Лилия Абдулаева, недавно вернувшаяся из Будапешта, нарушила карантин и отправилась в ТЦ на съемки рекламы косметики. Об этом она сообщила в своем Инстаграм.

«Карантин нарушен, простите, идеальные люди. Дела звали меня, отложить было нельзя», — подписала девушка сторис из своего автомобиля.

Оказалось, что неотложные дела — это съемка косметики в торговом центре. Позже девушка опубликовала публикации с рекламой. В магазине она прикасалась к тестерам.

После негативной реакции пользователей, блогерша удалила публикации.

Ранее в Башкирии блогерша после поездки из Тайланда отказалась сидеть на карантине и сразу отправилась к родителям. В ответ на такое поведение глава региона потребовал наказать ее, «чтобы не подавала пример».



