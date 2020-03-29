В соседней с Татарстаном Марий Эл зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом

В Йошкар-Оле Марий Эл зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом. Глава региона Александр Евстифеев сообщил, что заболевание выявили у жительницы города, а также у женщины, которая прибыла в Республику Марий Эл поездом из Москвы. Обеих уже госпитализировали.

Состояние пациенток удовлетворительное. Женщины будут находиться в инфекционном боксе 2 недели с момента поступления, говорится в сообщении на сайте главы Марий Эл.

Напомним, за последние сутки в России зафиксировано 270 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались еще четыре человека. Общее количество зарегистрированных случаев заражения достигло 1 534. Отметим, что в Татарстане не было обнаружено новых случаев заболевания коронавирусом.