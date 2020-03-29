В России зафиксировали 270 новых случаев коронавируса, скончались еще четверо
За последние сутки в России зафиксировано 270 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались еще 4 человека.
Обще количество зарегистрированных случаев заражения достигло 1 534.
Власти Москвы сообщили, что в столице эта цифра перевалила за 1 000.
Напомним, что в Татарстане на сегодня зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом.ОбществоМедицина
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым