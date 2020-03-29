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В России зафиксировали 270 новых случаев коронавируса, скончались еще четверо

11:08, 29.03.2020 Сюжет:  Коронавирус COVID-19
В России зафиксировали 270 новых случаев коронавируса, скончались еще четверо
Фото: скриншот

За последние сутки в России зафиксировано 270 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались еще 4 человека.

Обще количество зарегистрированных случаев заражения достигло 1 534.

Власти Москвы сообщили, что в столице эта цифра перевалила за 1 000.

Напомним, что в Татарстане на сегодня зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом.

ОбществоМедицина
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