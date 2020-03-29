В Татарстане не выявлено новых заболевших коронавирусом
За последние сутки в Татарстане не было обнаружено новых случаев заболевания коронавирусом.
Это следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.
При этом в регионах ПФО выявлены подцепившие вирус жители. Так 5 новых случаев зафиксированы в Пензенской области, По одному в Кировской области, Башкирии и Мордовии.
Напомним, что общее число выявленных медиками случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 534.ОбществоМедицина Татарстан
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