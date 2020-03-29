В Татарстане не выявлено новых заболевших коронавирусом

За последние сутки в Татарстане не было обнаружено новых случаев заболевания коронавирусом.

Это следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

При этом в регионах ПФО выявлены подцепившие вирус жители. Так 5 новых случаев зафиксированы в Пензенской области, По одному в Кировской области, Башкирии и Мордовии.

Напомним, что общее число выявленных медиками случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 534.