Гузеева возмутилась гуляющими по Москве горожанами

Фото: скриншот

Тедеведущая Лариса Гузеева записала обращение к подписчикам, выразив возмущение москвичами, которые не соблюдают режим самоизоляции. На видео знаменитость не сдержала эмоций, заявив, что ее «разрывает».

«Я только что вернулась из города. Невозможно! Яблоку негде упасть!», — прокричала в камеру Гузеева, добавив к этому несколько крепких выражений. Свое обращение она выложила в Instagram.

Напомним, что с 28 по 5 апреля в России объявлены вынужденные выходные из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что жители страны должны самоизолироваться на этот период, однако жесткого карантинва в РФ нет.

При этом регионы на время приостановили работу развлекательных заведений и большинства госучреждений.