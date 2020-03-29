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В Татарстане за 9 лет выросло количество профессиональных театров

19:38, 29.03.2020
В Татарстане за 9 лет выросло количество профессиональных театров
Фото: realnoevremya.ru

На конец 2018 года в Татарстан насчитывалось 20 профессиональных театров, что на шесть больше чем в 2010 году.

На отчетную дату численность зрителей составляла 1,126 млн человек, говорится на сайте Татарстанстата.

Ранее сообщалось, что в Татарстане появится Ассоциация театров. Также известно, что Татарстан в 2020 году получит 137 млн рублей на реализацию национального проекта «Культура».

ОбществоКультура Татарстан
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