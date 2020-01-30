В Татарстане появится Ассоциация театров

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (на фото - театр имени Мусы Джалиля)

Для финансовой поддержки ветеранов театрального искусства в Татарстане будет создана Ассоциация театров — своеобразный попечительский фонд. Об этом на расширенной коллегии министерства культуры РТ заявила глава ведомства Ирада Аюпова.

В настоящий момент, по ее словам, идет регистрация ассоциации.



Ранее в Татарстане создали Совет по культуре и искусству при президенте РТ. Его возглавил Рустам Минниханов, его заместителем стал руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров, секретарем — Ирада Аюпова.

