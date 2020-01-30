Татарстан получит в 2020 году 137 млн рублей на реализацию нацпроекта «Культура»

Татарстан в 2020 году получит 137 млн рублей на реализацию национального проекта «Культура», заявила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова на расширенном заседании итоговой коллегии Министерства культуры Республики Татарстан в Иннополисе.

«В этом году из федерального бюджета Республика Татарстан получит более 500 млн рублей, в том числе 137 млн — в рамках национального проекта «Культура»», — уточнила она.

По словам Яриловой, эти средства пойдут на строительство сельских ДК и создание модельных библиотек, реконструкцию и капитальный ремонт детских и кукольных театров, оснащение образовательных учреждений музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, передает пресс-служба Минкультуры РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане появится Ассоциация театров.