Минниханов поздравил «Динамо-Казань» с победой в чемпионате России по волейболу

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил казанский волейбольный клуб «Динамо» с победой в чемпионате России среди женщин, который завершился досрочно.

Как сообщает пресс-служба президента РТ, поздравительная телеграмма была направлена руководителю аппарата президента РТ, председателю ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгату Сафарову, главному тренеру женской волейбольной команды «Динамо-Казань» Ришату Гилязутдинову и капитану команды Евгении Старцевой.

Минниханов выразил сожаление, что розыгрыш Суперлиги был прерван из-за распространения коронавируса, при этом подчеркнул, что чемпионство — это результат неустанного труда в течение всего сезона.

«Рад, что высокое игровое мастерство, воля к победе, слаженность и сыгранность в команде, серьезный настрой на каждую игру, продемонстрированные вами по ходу сезона, вновь привели вас на пьедестал почета», — отметил глава РТ.

Ранее Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) объявила о досрочном завершении сезона чемпионата России среди мужчин и женщин из-за угрозы распространения коронавируса. Медали были определены по итогам предварительного этапа первенства страны. Отметим, что первое место по итогам регулярки у женщин заняло казанское «Динамо».