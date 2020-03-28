Всероссийская федерация волейбола досрочно завершила чемпионат России из-за коронавируса

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) объявила о досрочном завершении сезона чемпионата России среди мужчин и женщин из-за угрозы распространения коронавируса.

Такое решение было принято сегодня на заочном заседании президиума организации. Отмечается, что досрочное завершение сезона поддержали большинство клубов Суперлиги — 13 из 14 мужских команд и 10 из 12 женских коллективов.

При этом медали чемпионата России будут определены по итогам предварительного этапа первенства страны.

Отметим, что первое место по итогам регулярки у женщин заняло казанское «Динамо». Казанский «Зенит» на предварительном этапе занял второе место, уступив новосибирскому «Локомотиву».