АвтоВАЗ поднимет цены на свои машины на 5—10 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

АвтоВАЗ готовится повысить цены на все автомобили Lada c 1 апреля. Прайс тольяттинского автогиганта в среднем вырастет на 1%.

В абсолютных цифрах машины подорожают на 5—10 тысяч рублей, сообщает «Российская газета».

Точная причина повышения цен пока не называется. Дилеры уверены, что удорожание Lada было запланированной акцией. Допускается и вероятная связь с падением рубля.

Напомним, АвтоВАЗ объявил о предыдущем повышении цен к 1 января. Тогда машины подорожали на 2,3%.