Минниханов попробовал себя в роли оператора колл-центра

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в работе колл-центра «Мы можем», помогающего пенсионерам и одиноким жителям республики. В качестве оператора службы он пообщался с пожилой жительницей Казани.

Женщина рассказала, что не выходит на улицу из-за опасности заразиться коронавирусом, и попросила помощи в доставке продуктов и лекарств.

Глава республики приободрил пенсионерку и пообещал организовать необходимую помощь.

«Все пройдет — нужно немножко терпения», — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Он призвал всех оперативно реагировать на просьбы о помощи от людей старшего поколения: «Мы должны позаботиться о пожилых людях и организовать все так, чтобы они не испытывали неудобств».

Напомним, что сегодня Минниханов проверил работу колл-центра. Он принимает звонки не только от пенсионеров, но также помогает матерям-одиночкам, инвалидам и находящимся на карантине жителям республики.