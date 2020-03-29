Минниханов посетил работающий на вынос татарский фастфуд «Кыстыбый»

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов посетил один из ресторанов сети быстрого питания «Кыстыбый», который закрылся для посетителей, но продолжает работать. Теперь татарский фастфуд продает продукцию на вынос и осваивает доставку.

Минниханову показали, как оформляется онлайн заказ, передает пресс-служба президента РТ.

Глава республики также присоединился к онлайн-семинару, организованному Министерством экономики РТ. Он пообщался с представителями общепита, чтобы понять какова сейчас ситуация в отрасли. К семинару подключились более 1 000 человек.

Президент Татарстана обратился с просьбой к представителям крупных сетей, у которых хорошо налажена курьерская доставка, оказать поддержку и поделиться опытом с небольшими заведениями, испытывающими трудности.