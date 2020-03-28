В Минздраве Италии уверены в естественном происхождении коронавируса COVID-19

Высший совет здравоохранения Италии категорически отверг теории о том, что новый коронавирус мог быть создан учеными. Эксперты заявили об отсутствии научной базы у этой версии.

«У нас есть совершенно неопровержимые указания на то, что невозможно произвести 2019-nCov в лаборатории», — передает агентство АNSA слова руководителя совета Франко Локателли.

Высший совет здравоохранения создан при Минздраве Италии как консультативный орган.

Напомним, что в последние недели активно распространяется слух о создании коронавируса COVID-19 учеными одного из университетов Уханя. Эту версию обычно подкрепляют скандалом 2014 года, произошедшим из-за научной работы биологов из Китая. Они скрестили вирусы летучей мыши под названием SHC014-CoV и вирус обычной мыши SARS-CoV, после чего экспериментально заразили им ряд клеток человека.

Скандал возник в результате нарушения запрета на эксперименты с вирусами категории SARS. Однако в СМИ его подали как предостережение из-за возможного «побега» вируса, грозящего гибелью человечеству.

Теперь конспирологи пытаются убедить всех, что пандемия 2020 года вызвана именно тем вирусом 2014 года. Ученые же отрицают подобную возможность и выпустили уже несколько исследований, опровергающих подобные предположения.