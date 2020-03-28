ДРКБ потратит более 75 млн рублей на лечебное питание пациентов

Детская республиканская клиническая больница (ДРКБ) потратит 75,1 млн рублей на лечебное питание пациентов, в том числе новорожденных детей, детей грудного возраста и ухаживающих за ними.

Тендер появился на сайте госзакупок 20 марта, заявки принимаются до 31-го числа. Аукцион проведут 2 апреля.

Победитель должен обеспечить питанием пациентов до 31 декабря 2020 года, всего — около 322 тысяч койко-дней. Один койко-день для пациентов обойдется в 266 рублей (всего койко-дней будет около 174 тыс.), для родителей — в 153 рубля (всего — 102 тыс. койко-дней), для кормящих матерей — в 266 рублей (21 тыс. койко-дней), для детей, потребляющих специальные молочные смеси, — в 303 рубля (25 тыс. койко-дней).

В начале марта сообщалось, что с момента открытия Перинатального центра Татарстана в 2016 году здесь приняли 87 003 родов и помогли появиться на свет 88 тыс. детей.