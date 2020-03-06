В Перинатальном центре РТ за 4 года помогли родиться 88 тысячам детей

С момента открытия Перинатального центра Татарстана в 2016 году здесь приняли 87003 родов и помогли появиться на свет 88 тысячам детей.

Первый корпус центра на 100 коек был открыт в 2001 году, но его мощности было недостаточно для оказания помощи беременным и родильницам с различной патологией со всей территории республики.

По данным пресс-службы ДРКБ, в марте 2014 года в рамках софинансирования Федеральной программы развития перинатальных центров России было начато строительство Перинатального центра на базе ГАУЗ «РКБ МЗ РТ». Строительство было завершено в августе 2016 года, разрешение на ввод получено 7 сентября 2016 года. Заказчиком являлся ГКУ «Главинвестстрой РТ». Генеральная проектная организация — ГУП «Татинвестгражданпроект». Подрядчик — ОАО «КамГЭСэнергострой». Источники финансирования: бюджет РФ — 615 379, 8 тыс. рублей; бюджет РТ — 659 251,0 тыс. рублей. Стоимость объекта — 1 274 630,8 тыс. рублей.

На сегодняшний день Перинатальный центр ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» является единственным в республике акушерским стационаром третьего уровня и рассчитан на 195 коек.