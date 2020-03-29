Apple снизила заказы на компоненты и отложила выпуск новых iPhone

Американская компания Apple снизила заказы на компоненты iPhone 11 — если сначала она планировала заказать 70 млн дисплеев, то сейчас количество снижено до 58 млн.

Кроме того, выпуск iPhone 12 откладывается, однако его анонс по-прежнему может состояться в середине или конце сентября, пишет ixbt.com со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что Apple ограничила продажу iPhone и AirPods в онлайн-магазине рядов стран, в том числе в России.

Еще раньше Apple отменила презентацию нового смартфона iPhone SE 2 (iPhone 9).