СМИ: Apple ограничила продажу наушников и смартфонов в России до двух экземпляров
Американская компания Apple ограничила продажу iPhone и AirPods в онлайн-магазине рядов стран, в том числе в России.
При попытке купить смартфон или наушники появляется выпадающее меню, в котором можно выбрать только один или два экземпляра. Однако на iPad Air и ряд других гаджетов ограничения не распространяются, пишет «Российская газета».
На данный момент неизвестно, с чем связаны такие ограничения, так как Apple не выступала с официальным заявлением по поводу этого.
Ранее сообщалось, что из-за вспышки коронавируса у компании Apple возникли проблемы с поставками компонентов для смартфонов.
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