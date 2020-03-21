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СМИ: Apple ограничила продажу наушников и смартфонов в России до двух экземпляров

02:35, 21.03.2020
СМИ: Apple ограничила продажу наушников и смартфонов в России до двух экземпляров
Фото: pxhere.com

Американская компания Apple ограничила продажу iPhone и AirPods в онлайн-магазине рядов стран, в том числе в России.

При попытке купить смартфон или наушники появляется выпадающее меню, в котором можно выбрать только один или два экземпляра. Однако на iPad Air и ряд других гаджетов ограничения не распространяются, пишет «Российская газета».

На данный момент неизвестно, с чем связаны такие ограничения, так как Apple не выступала с официальным заявлением по поводу этого.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки коронавируса у компании Apple возникли проблемы с поставками компонентов для смартфонов.

Технологии
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