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Apple отменила презентацию iPhone SE 2

04:27, 12.03.2020
Apple отменила презентацию iPhone SE 2
Фото: pixabay.com

Американская корпорация Apple отменила презентацию нового смартфона iPhone SE 2 (iPhone 9) и планшета iPad Pro с тройной камерой, которая должна была состояться в марте.

Основной причиной отмены стало решение властей округа Санта-Клара о запрете массовых мероприятий — там находится штаб-квартира компании и там же должна была пройти презентация.

Кроме того, из-за вспышки коронавируса у Apple возникли проблемы с поставками компонентов для смартфонов, сообщает Cult of Mac со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что квартальная прибыль Apple может оказаться ниже запланированной отметки из=за распространения коронавируса. В компании пояснили, что прогноз отражал имевшуюся на февраль информацию.

Технологии
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