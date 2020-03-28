В Оренбурге скончался пациент с коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Оренбурге скончался 57-летний житель Бузулука, у которого был диагностирован коронавирус. Он стал первым умершим среди пациентов за пределами Москвы.

«Умер первый пациент, заразившийся коронавирусом в зарубежной поездке — 57 летний мужчина. У него были сопутствующие заболевания. Мы выражаем соболезнования всем родным и близким», — передает «Интерфакс» слова представителя правительства области.

Министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова на брифинге подтвердила информацию о смерти пациента. Она добавила, что в регионе коронавирусная инфекция была диагностирована у четырех человек, включая скончавшегося и контактировавшего с ним ребенка.

Житель Оренбургской области стал пятым скончавшимся пациентом с коронавирусом.