Судебные приставы Татарстана открыли горячую линию

Управление Федеральной службы судебных приставов по Татарстану открыло горячую линию. Решение принято в целях ограничения распространения коронавируса.

Татарстанцы могут обратиться в будние дни с 9.00 до 18.00 по телефону +7(843)514-92-21. Также для получения информации можно воспользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России, обратиться в письменной форме или в интернет-приемную ФССП России, сообщается на сайте мэрии Казани.

Напомним, в Татарстане работают несколько телефонных горячих линий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.