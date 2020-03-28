Судебные приставы Татарстана открыли горячую линию
Управление Федеральной службы судебных приставов по Татарстану открыло горячую линию. Решение принято в целях ограничения распространения коронавируса.
Татарстанцы могут обратиться в будние дни с 9.00 до 18.00 по телефону +7(843)514-92-21. Также для получения информации можно воспользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России, обратиться в письменной форме или в интернет-приемную ФССП России, сообщается на сайте мэрии Казани.
Напомним, в Татарстане работают несколько телефонных горячих линий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.ОбществоВласть Татарстан
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