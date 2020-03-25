Горячие линии по COVID-19 в Татарстане: как позвонить и о чем спрашивают до 400 раз в день

Роспотребнадзор захлебнулся в шквале звонков

В Татарстане работают несколько телефонных горячих линий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Люди обращаются за консультациями по турпоездкам, больничным листам, по вопросам, связанным с заболеванием. Шквал звонков нарастает. Поэтому к телефонной работе, начатой в марте Роспотребнадзором, подключились еще несколько структур. Накануне объявили населению номера своих справочных телефонов Госкомитет РТ по туризму и региональное отделение Ассоциации юристов России.

Круглосуточный телефон горячей линии Роспотребнадзора по РТ открыли 6 марта.

— Шквал обращений был очень большой: вплоть до 20 звонков одновременно — серьезная нагрузка на сеть, с которой один мобильный телефон не мог справиться. Поэтому приняли решение на базе оперативного штаба РТ по профилактике коронавирусной инфекции открыть 18 марта единый телефон многоканальной горячей линии 8-800-222-59-00, — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

Ежедневно, с 7.30 до 20.00, специалисты консультируют татарстанцев по вопросам профилактики COVID-19 и по фактам прибытия из зарубежных стран. По информации Росопотребнадзора, с 6 по 23 марта специалисты приняли и обработали 3101 звонок. Сведения для медицинского наблюдения о 508 людях передали отсюда в лечебную сеть. Только за вчерашний день Роспотребнадзор отработал по горячим линиям 241 обращение. Люди интересуются, где можно сдать анализ на коронавирус, когда появятся маски и антисептики, почему не закрываются фитнес-центры и бассейны.

Юристы разъясняют, как быть с больничными, турпутевками и кредитами

Накануне Татарстанское отделение Ассоциации юристов России совместно с Адвокатской палатой Республики Татарстан открыло горячую линию: 8 9600 80 90 50. Она работает по будням с 9.00 до 18.00 часов. Председатель исполкома реготделения Ассоциации юристов РФ Тимур Какохо объяснил нам, что на такие меры организация пошла, потому что выросло количество обращений в приемную Общественной палаты РТ. «Мы считаем, что в такое непростое время люди должны поддерживать друг друга и поэтому присоединяемся к Всероссийской акции взаимопомощи #мывместе. Призываем членов Ассоциации юристов России принять самое активное участие в данной акции», — говорится на сайте организации.

— Вчера поступило 28 звонков. Было много стандартных вопросов. Люди интересуются, как вернуть деньги за турпутевки. Кроме того, как быть с больничными листами, если, например, гражданин, прописанный в одном из регионов России, возвращаясь из другой страны, оказался изолированным в Москве. Мы бесплатно консультируем по вопросам оплаты кредитов и ипотеки, рассказываем, как выстроить взаимоотношения с работодателем в сложившихся условиях. Кол-центр принимает звонки, составляет их реестр, дежурные по горячей линии направляют обратившихся к конкретным адвокатам, — пояснил «Реальному времени» Тимур Какохо.

В Госкомитет РТ по туризму звонят 14 туристов в час

24 марта, за первый день работы горячей линии (843) 222-90-31 Госкомитета РТ по туризму, поступило 116 звонков. Она действует с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Туристы Татарстана получают информацию, касающуюся всех вопросов по приобретенным путевкам. Как сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь ведомства Оксана Аганина, в 80% случаев вопрос звучит так: «Можно ли вернуть полную стоимость в случае возврата туристической путевки?»

— В среднем принимаем 14 звонков в час. В экстренном порядке всем сразу помочь не удастся. Если помощь действительно нужна, фиксируем обращение и будем разбираться, — проинформировала Аганина.

В Госкомитете напоминают, что в сложившейся ситуации в соответствии с законодательством РФ у туристов есть право заменить направления на другие (альтернативные), не меняя сроков запланированного отпуска; перенести сроки путешествия, в том числе выбрать другое направление; продумать иные решения, которые максимально учитывают взаимные интересы обеих сторон. Кроме того, турист вправе обращаться по месту приобретения таких услуг для возврата денежных средств.

Телефоны горячей линии, организованной Ростуризмом совместно с ассоциацией «Турпомощь»: 8-499-678-12-03, круглосуточно; 8-915-117-04-51 — с понедельника по пятницу, с 10 до 19.00.

Кроме того, в Татарстане действует горячая линия для обращений предпринимателей в связи с проявлением случаев моратория на проведение проверок в отношении субъектов МСП. Она работает на базе интернет-ресурса «Проверенный бизнес» Министерства экономики РТ и прокуратуры республики. Обратиться можно по бесплатному номеру телефона 8 800 222-37-22.

Екатерина Аблаева