«Яндекс» зафиксировал в Казани рекордную дневную пробку

Сервис «Яндекс.Пробки» сообщил о проблемном участке на дорогах Казани. Крупнейшим за всю неделю затором для этого времени суток стала пробка на улице Технической.

Ее длина на 16.28 составила 2,3 км, уточняет сервис. Проблемы с трафиком наблюдаются на участке от улицы Модельной до площади Вахитова.

Кроме того, на улице Тэцевской в это же время замечена пробка длиной 1,9 км.

Напомним, что переход многих жителей Казани на удаленную работу, а также школьные каникулы и дистанционное обучение студентов привели к разгрузке дорог. В понедельник, 23 марта, утром уровень загрузки дорог составил 3 балла вместо обычных 6.