Прокуратура: в Челнах, несмотря на запрет, продолжили работать 6 кальянных

Прокуратура Набережных Челнов объявила официальные предупреждения руководителям 29 кальянных и фитнес-центра «Сильная арена».

Проверка показала, что в автограде из 55 кальянных работу, несмотря на временный запрет, продолжили 6 заведений. Материалы проверки были направлены в республиканское управление Роспотребназора.

Еще 26 заведений либо не функционируют, либо сменили место деятельности, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Кроме того, предостережение о недопустимости нарушений закона объявлено руководителю фитнес-клуба «Сильная арена». Проверки в отношении остальных организаций данной категории продолжаются.

Напомним, что санитарно-противоэпидемическая комиссия кабмина РТ запретила кальян во всех заведениях республики. Власти рассматривают кальян как один из источников распространения вирусных инфекций.

