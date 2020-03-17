Почему в Татарстане запретили кальян и как это отразится на самочувствии предпринимателей

Лилия Галимова: «Об экономических последствиях давайте думать после»

Сегодня санитарно-противоэпидемическая комиссия кабмина РТ запретила кальян во всех заведениях республики — как один из источников распространения вирусных инфекций.

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова пояснила «Реальному времени», что ограничение вводится с сегодняшнего дня до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не нормализуется.

— Кальян — один из основных источников распространения вирусных инфекций. Давайте исходить из ситуации обеспечения сохранности здоровья граждан. Для нас это приоритет, и только во вторую очередь мы смотрим на то, что будет с кальянными. Сейчас в стране мобилизованы все силы, чтобы предотвратить распространение вируса, все работаем на эту важную, большую цель. Постановление правительства РФ №66 ввело коронавирус в перечень особо опасных заболеваний, и любые действия, которые способствуют распространению или заражению других людей, согласно закону, подвергаются наказаниям. Об экономических последствиях давайте будем думать после того, когда будем уверены, что здоровью наших граждан ничего не угрожает, — прокомментировала Лилия Галимова решение кабмина Татарстана.

Внутри кальяна — «опасный бульон»

Главный детский психиатр-нарколог Минздрава РТ Степан Криницкий объяснил «Реальному времени», чем опасен кальян в ситуации пандемии с медицинской точки зрения.

— Любая зависимость не есть норма — это патология. Но общество мирится с субкультурой потребления некоторых психоактивных веществ, например, посредством кальяна. Надо сказать, что Арабские Эмираты запретили кальян в общественных местах как источник передачи инфекции уже лет десять назад. Следом был Казахстан, который после очередной вспышки туберкулеза тоже запретил кальян. Доказано было, что палочка туберкулеза живуча во всех этих путях, по которым перемещаются пары кальяна, независимо от того, меняется мундштук или нет. К тому же коронавирус сохраняется дольше в взвесях, чем в каком-то разряженном состоянии, цепляется за какие-то микрочастицы. Там внутри создается опасный бульон. При этом кальян дает большой объем СО2 — угарного газа, вредного для человека.

Казанские рестораторы: «Для кальянных это может оказаться катастрофой»

«Реальное время» обратилось к рестораторам в Казани. Оказалось, что они пока еще не почувствовали влияние коронавируса на своей деятельности:

— Не во всех наших заведениях есть кальян. Доход от него составляет от общей выручки 3 — 5, 5 %. Поэтому не пострадаем от этого запрета. А для кальянных это может оказаться катастрофой, — предположил ресторатор Константин Иванов («Йохо — театр японской кухни», Brew Barrel, «Петцольд»). Он рассказал нам о том, как рестораторы меняют свою деятельность. — Вчера Ассоциация рестораторов России разослала предписания, что нужно проверять всех гостей на наличие признаков коронавируса, не допускать в зал посетителей с температурой. Пожилым людям рекомендовано не посещать общественные заведения. Исполнить это предписание проблематично, надо нанимать еще одну штатную единицу, которая будет с тепловизором мерить температуру и смотреть, чтобы никто не чихал и не кашлял.

— Работаем в обычном режиме, только без кальяна. Процентов 30 посетителей заказывали кальян, но я бы не сказала, что с распространением нового вируса меньше людей приходит, — ответила администратор в Lafa Lounge.

— Посетителей, которые заказывают кальян, у нас не так много, до 40 % примерно. Но приходят не столько для кальяна, он идет как сопутствующая услуга. Люди приходят поесть, заказывают и семейные обеды. Стоимость кальяна от 1200 рублей. Большая половина обходится без курения, так что закрываться не придется, — рассказали в Sebbie Kitchen and Bar.

Директор сети ресторанов турецкой кухни «Sofra Kebab» Рашит Дженк ощутил, что гостей в заведениях общепита стало меньше стало. «Собираемся переходить более интенсивно на доставку еды, люди хотят оставаться и кушать дома», — рассказал ресторатор.

«Будут приниматься корректировки в части расширения прямых финансовых инструментов поддержки»

Напомним, что на днях во время брифинга министр экономики республики Мидхат Шагиахметов рассказал о плане мероприятий правительства РТ по снижению рисков, связанных с текущими событиями.

— Согласно Плану, в целях обеспечения стабильной работы в реальном секторе экономики мы перешли на оперативный мониторинг финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Предприятиями доводится не только фактическая, но и прогнозная информация, исходя из которой будет производиться оценка текущей ситуации и приниматься соответствующие решения. Кроме того, для выявления и своевременного реагирования активизируется проведение заседаний балансовых комиссий, в том числе и в муниципальных образованиях республики, — сообщил министр.

Руководитель ведомства отметил, что предприятия Татарстана информируют о федеральных программах поддержки, в том числе по импортозамещению. «Исходя из текущей ситуации, при необходимости, будут приниматься корректировки в части расширения прямых финансовых инструментов поддержки».



Екатерина Аблаева