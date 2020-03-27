«Салават Юлаев» перейдет на финский размер площадки

Перед следующим сезоном КХЛ «Салават Юлаев» переоборудует «Уфа-Арену» и перейдет на финский размер площадки. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор уфимского клуба Александр Курносов.

«В будущем сезоне в соответствии с регламентом КХЛ переходит на два размера: канадский и финский. Мы будем переходить на уменьшение и играть на финской площадке», — сказал Курносов.

Универсальная спортивная арена «Уфа-Арена» была построена в 2007 году и состоит из двух ледовых площадок: главной на 8 070 зрителей и малой на 640 зрителей. Она является основной для «Салавата Юлаева», который проводит на нем свои домашние матчи в КХЛ.

Ледовая площадка в Уфе имеет на данный момент европейский размер. После перехода на финские параметры ширину игровой зоны придется сузить на 2 метра.

Европейские размеры площадок на сегодня сохраняются на аренах «Салавата Юлаева», «Локомотива», «Торпедо», «Трактора», минского и рижского «Динамо» и «Куньлуня». Об остальных отличиях хоккейных площадок можно почитать в материале «Реального времени».