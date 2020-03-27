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Президент УНИКСа Богачев поддержал решение Единой лиги ВТБ завершить сезон без чемпиона

14:45, 27.03.2020
Президент УНИКСа Богачев поддержал решение Единой лиги ВТБ завершить сезон без чемпиона
Фото: unics.ru

Президент УНИКСа Евгений Богачев прокомментировал решение Единой лиги ВТБ досрочно завершить текущий сезон без определения победителя из-за угрозы распространения коронавируса.

«Я думаю, что это правильно. Мы из-за участия в Еврокубке провели на две игры меньше в чемпионате. Как можно определять чемпиона, если регулярный чемпионат не закончен?» — сказал Богачев.

Также президент УНИКСа рассказал о принудительном отъезде иностранных баскетболистов из России. По словам Богачева, легионеры не хотели уезжать из Казани, они считают, что находиться здесь безопаснее, чем в США.

«Многие наши иностранцы не хотят уезжать из Казани. Тут им нравится, это европейский город, и здесь более-менее безопасно. Тем более в Америке ситуация с коронавирусом очень сложная. Но что делать», — рассказал Богачев.

Сегодня Единая лига ВТБ сообщила о досрочном завершении сезона, при этом чемпион определен не будет, так как не соблюден спортивный принцип.

Ранее матчи Единой лиги ВТБ были приостановлены сроком до 10 апреля из-за коронавируса. Чуть позже о своем снятии с чемпионата сообщил эстонский «Калев», у представителя которого был подтвержден диагноз.

Напомним, также о досрочном завершении розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина объявила КХЛ.

СпортБаскетбол Татарстан
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