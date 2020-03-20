Эстонский «Калев» снялся с розыгрыша Единой лиги ВТБ из-за коронавируса

Эстонский «Калев» досрочно завершил сезон в Единой лиге ВТБ по баскетболу из-за коронавируса, сообщает пресс-служба лиги.

Лига надеется возобновить сезон после 10 апреля, в то время как в Эстонии объявлена чрезвычайная ситуация и отменены все массовые мероприятия до 1 мая. Таким образом, «Калев» мог не успеть к возобновлению чемпионата.

Ранее стало известно о заражении коронавирусом одного из сотрудников эстонской команды, после чего все баскетболисты и персонал ушли на карантин.

В регулярном сезоне Единой лиги ВТБ «Калев» занимал 5-е место с показателем 8 побед и 12 поражений.

Отметим, что в конце февраля «Калев» приезжал в Казань, где уступил УНИКСу (76:87) в матче лиги ВТБ.