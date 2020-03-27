Минниханов выразил соболезнования супруге Роберта Миннуллина

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму с соболезнованиями супруге татарского поэта Роберта Миннуллина.

«Наша республика потеряла одного из достойнейших своих сыновей — яркого, всенародно любимого поэта, активного парламентария, острого на слово публициста, талантливого редактора татарского телевидения, газеты «Яшь ленинчы» и «Сабантуй», — говорится в тексте послания, адресованного Кларе Амировне Миннуллиной.

Напомним, что о кончине 71-летнего литератора стало известно сегодня утром. Прощание с Робертом Мугаллимовичем состоится завтра, 28 марта, перед театром имени Галиаскара Камала.