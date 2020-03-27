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Минниханов выразил соболезнования супруге Роберта Миннуллина

13:14, 27.03.2020
Минниханов выразил соболезнования супруге Роберта Миннуллина
Фото: bspu.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму с соболезнованиями супруге татарского поэта Роберта Миннуллина.

«Наша республика потеряла одного из достойнейших своих сыновей — яркого, всенародно любимого поэта, активного парламентария, острого на слово публициста, талантливого редактора татарского телевидения, газеты «Яшь ленинчы» и «Сабантуй», — говорится в тексте послания, адресованного Кларе Амировне Миннуллиной.

Напомним, что о кончине 71-летнего литератора стало известно сегодня утром. Прощание с Робертом Мугаллимовичем состоится завтра, 28 марта, перед театром имени Галиаскара Камала.

ОбществоВластьКультура Татарстан
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