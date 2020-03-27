ЖК «Молодежный» потребовал от «ФОН-Ривьеры» 180 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Конкурсный управляющий ООО «ФОН-Ривьера» сообщил о получении требований кредитора. ООО «ЖК «Молодежный» намерено взыскать с должника 180,3 млн рублей.

Требование поступило 23 марта, говорится в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротстве. Оно основано на агентском договоре от 26 января 2016 года.

Ранее «Реальное время» писало, что АСВ добилось взыскания с ООО «ЖК «Молодежный» более 113 млн рублей в пользу банка «Спурт».

ООО «ЖК Молодежный» было связано с группой компаний «ФОН». Руководителем была указана Диана Ахметзянова — жена Анатолия Ливады. Она же являлась и гендиректором «ФОН-Ривьеры».