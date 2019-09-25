АСВ заберет долги «ФОНа» перед банком «Спурт» заложенными квартирами

В челнинском микрорайоне «Яшьлек» на торгах будут проданы 32 квартиры в доме 65/03 для погашения долга ООО «ЖК «Молодежный» перед конкурсным управляющим банка «Спурт» — Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Соответствующее решение принял Арбитражный суд Татарстана.

ООО «ЖК «Молодежный» взяло в банке «Спурт» два кредита на общую сумму 57 млн руб. в 2012 году. В качестве залога были оформлены полученные у «ФОНа» квартиры в строящемся доме. Заемщик своих обязательств по кредиту не выполнял, и в мае 2019 года конкурсный управляющий банка «Спурт» (признан банкротом в октябре 2017 года) — АСВ обратилось в суд. Агентство добилось взыскания с ООО «ЖК «Молодежный» более 113 млн рублей основного долга и процентов по кредитам.

Начальная стоимость конкурсной недвижимости составляет 30,4 млн рублей. Решение суда может быть обжаловано в течение месяца, пишет «Коммерсантъ».

ООО «ЖК Молодежный» было связано с группой компаний «ФОН». Предприятием руководит Диана Ахметзянова, которая ранее являлась коммерческим директором «ФОНа», а также гендиректором «ФОН-Ривьера». Женщина и ее супруг — глава «ФОНа» Анатолий Ливада — обвиняются в мошенничестве более чем на 2,5 млрд рублей. Потерпевшими по делу проходят более 1,4 тыс. дольщиков. В августе 2017 года ЗАО «ФОН» признано банкротом, а Ливада и Ахметзянова — несостоятельными. Завершают строительство «фоновских» объектов другие компании.

Ранее стало известно, что «Спурт Банк» предъявил к казанскому ООО «ЖК Яшьлек» требования на 216,5 млн рублей. В ООО введена процедура наблюдения. Компания также входила в бизнес-империю Анатолия Ливады.