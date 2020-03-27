«Нефтехимик» намерен сохранить Порядина, несмотря на интерес других команд

«Нефтехимик» не намерен расставаться с нападающим Павлом Порядиным нынешним летом, сообщил «Реальному времени» директор нижнекамского клуба Игорь Ларионов.

— Порядин у нас подписан до 2021 года, и он даже не обсуждается, а с Шиксатдаровым мы уже подписали контракт и направили его в КХЛ, то есть продлили его на следующий год.

— Если, допустим, от армейских команд поступит интересное предложение об обмене Порядина, готовы его рассматривать?

— Нет. Мы на него рассчитываем. Мы считаем, что это талантливый парень и он может принести очень много пользы родному клубу, — сказал Ларионов.

Порядин стал настоящим открытием нынешнего сезона КХЛ, в 58 матчах набрав 29 (14+15) очков. Зимой он был вызван в сборную России на один из этапов Евротура, после которого привлек внимание топ-клубов лиги.

За «Нефтехимик» в КХЛ Порядин выступает с сезона-2015/16.

Полное интервью с директором нижнекамской команды Игорем Ларионовым читайте в материале «Реального времени».