Игрок казанского «Зенита» Нгапет улетел домой — видео

Доигровщик казанского волейбольного клуба «Зенит» Эрвин Нгапет отправился домой после лечения в больнице Казани от коронавируса. Кадрами поделилось клубное телевидение «Зенит-Казань».

Также Нгапет рассказал о своих эмоциях после выхода из больницы.

«Эти 2 недели были сложными для меня, и сейчас я лечу домой к своей семье. Это очень трудный период для каждого из нас. Увидимся в новом сезоне... Оставайтесь дома!», — сказал спортсмен.

Напомним, сегодня Нгапета выписали из больницы. Первый заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева отметила, что он идеально соблюдал режим самоизоляции. Прилетев в Татарстан, он изолировался, а при появлении симптомов информировал об этом Роспотребнадзор.

