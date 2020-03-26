В Минфине рассказали, когда начнут брать налоги по доходам от вкладов больше 1 млн рублей

Налог с процентных доходов по вкладам будет действовать с 2021 года и будет удержан только в 2022 году. То есть он не коснется доходов, полученных в 2020 году.

Также стало известно, что налогом не будут облагаться изменения суммы вклада, вызванные колебаниями курсов доллара и евро, поэтому для вкладов в иностранной валюте сумма процентов будет пересчитываться по курсу ЦБ за каждый день отдельно, пишет RNS со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.

Ранее президент России Владимир Путин в обращении к гражданам России предложил установить налог 13% на процентный доход для граждан, чьи инвестиции во вклады и ценные бумаги превышают 1 млн рублей.

«Во многих странах мира процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и вложений в ценные бумаги облагаются налогом. Предлагаю гражданам, чьи инвестиции во вклады и ценные бумаги превышают 1 млн рублей, обложить доход налогом в 13%. Только процентные доходы, а не сами вклады. Это всего 1% населения», — сказал он.